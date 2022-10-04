«متحف المستقبل» يستضيف ضيوف منتدى الإعلام العربي

في إطار احتفالية 20 عاماً على تأسيس «منتدى الإعلام العربي» المُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وضمن أعمال الدورة الـ20 للحدث الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة، يستضيف «متحف المستقبل» ضيوف المنتدى والمتحدثين ضمن جلسة حوارية خاصة مع وزير شؤون مجلس الوزراء العضو المنتدب لمؤسسة المستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي، يديرها الإعلامي عماد الدين أديب بعنوان «المستقبل دبي».

ويسلط القرقاوي الضوء خلال الجلسة الحوارية على قصة نجاح دبي في ضوء رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والطموحات الكبيرة التي يحملها سموه لمستقبل أفضل للجميع.

وتتضمن الاحتفالية بمرور 20 عاماً على انطلاق منتدى الإعلام العربي، جولة للضيوف في «متحف المستقبل» الذي تم افتتاحه في وقت سابق من العام الجاري. ويشارك في «منتدى الإعلام العربي»، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة، نحو 3000 من الساسة والمسؤولين الحكوميين في العالم العربي وقيادات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، وكِبَار الكُتَّاب والمفكرين، والمثقفين والمعنيين بصناعة الإعلام في المنطقة، كما سيتزامن مع المنتدى تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الـ21 وخلال أول أيام الحدث.