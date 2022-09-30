10.6 آلاف مستفيد من «ذخر» من كبار المواطنين في دبي

قال المدير التنفيذي لقطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع في دبي، حريز المر بن حريز، إن عدد شركاء الهيئة في بطاقة ذخر المخصصة لكبار المواطنين بلغ أكثر من 200 جهة مع انضمام 28 جهة جديدة، ومجموع الخدمات التي توفرها البطاقة وصل إلى قرابة 657، ودعا الجهات الراغبة في المساهمة في بطاقة ذخر للتواصل مع الهيئة عبر القنوات الرسمية.

وأوضح أن عدد حاملي بطاقة ذخر بلغ 10 آلاف و694 من كبار المواطنين، يمكنهم من خلالها الحصول على تسهيلات على خدمات من الجهات الحكومية وعلى خصومات وتسهيلات من الجهات الخاصة الشريكة في البطاقة، والتي تشمل مؤسسات ومراكز صحية وشركات تمريض منزلي ومراكز تجارية رائدة، وعدداً كبيراً من الشركات الخدمية.

وأضاف بن حريز أن حرص الشركاء وأفراد المجتمع على الاحتفاء بكبار المواطنين وتكريمهم في جميع المناسبات أسهم بزيادة عدد الأنشطة والفعاليات في نادي ذخر الاجتماعي، لتصل خلال العام الجاري إلى 2155 فعالية منوعة ثقافية ورياضية وترفيهية واجتماعية.

وبين أن عدد أعضاء نادي ذخر بلغ 394، تم تقديم 2026 خدمة لهم هذا العام، موضحاً أن خدمة الرعاية المنزلية «وليف» من أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة لكبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم في إمارة دبي، وبينت الهيئة أن عدد المستفيدين من الخدمة حالياً يبلغ 43، كما تم خلال العام الجاري تنفيذ أكثر من 3716 زيارة منزلية وتنسيقية لخدمتهم من قبل القائمين بالرعاية في الهيئة.

وتخصص الهيئة خطاً ساخناً لتلقي بلاغات جميع كبار السن في الإمارة والتعامل معها بحسب درجة خطورتها، وتلقى الخط الساخن خلال العام الجاري 30 بلاغاً تم تصنيف 25 منها على أنها خطرة، وتم التعامل معها جميعاً ضمن زمن الاستجابة وبما فيه مصلحة كبار السن.

ولفت إلى أن الهيئة تحرص على توظيف خبرات ومعارف كبار المواطنين المسجلين في نادي ذخر والحفاظ على موروثهم الثقافي من خلال «تواصل الأجيال».

وكشفت الهيئة أن نحو 1500 شخص شاركوا في محاضرات «تواصل الأجيال» التي قدمها كبار المواطنين لطلاب وطالبات المدارس هذا العام، لتعريفهم بمراحل التطور التي مرت بها الدولة قبل الاتحاد ونقل التجارب والدروس المستفادة للأجيال الشابة. ووصل عدد المحاضرات هذا العام إلى 30 محاضرة، أقيمت بالتعاون مع 11 مؤسسة تعليمية وثقافية ورياضية، وشارك بها 24 من كبار المواطنين الأعضاء في نادي ذخر.

إلى ذلك نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي فعالية لكبار المواطنين في مجلس أم سقيم التابع للهيئة، بحضور 16 جهة حكومية وخاصة من شركاء الهيئة الداعمين لخدمات كبار المواطنين وعدد من الأهالي.

تطوير الخدمات

أفادت هيئة تنمية المجتمع، بأن تطوير الخدمات المقدمة لكبار المواطنين من أهم أهدافها، وأنها بصدد إطلاق عدد من المشروعات الجديدة الرامية إلى تعزيز منظومة البرامج والخدمات المقدمة لكبار المواطنين، بما في ذلك مشروع قاعدة بيانات كبار السن، إضافة إلى مجموعة من المبادرات المتعلقة بسياسة الحماية والمشاركة المجتمعية لكبار السن، والتي تسهم في تحسين وتطوير الخدمات وتعود بالنفع والمصلحة العامة على كبار المواطنين.