25 دقيقة المدة المطلوبة للبدء بتوفير خدمة خيمة العزاء مجانا في دبي

حددت هيئة تنمية المجتمع في دبي المدة المطلوبة للبت في طلب توفير خدمة خيم العزاء التي تقدمها حكومة إمارة دبي مجانا لذوي المتوفين ب 25 دقيقة، يتم بعدها المباشرة بإقامة الخيمة في حال استيفاء الطلب لشروط الموافقة.

وتتم إقامة خيم العزاء مع الضيافة لمدة 3 ايام للمواطنين في امارة دبي أو للمتوفين غير المواطنين الذين لديهم صلة قرابة بمواطنين، وذلك في إطار توفير الخدمات الاجتماعية الرئيسية التي تقدمها حكومة إمارة دبي للتخفيف من الأعباء المالية الإضافية التي ممكن ان ترهق ذوي المتوفين.

وتم وضع تسلسل بسيط لإجراءات الجهات المشاركة في تقديم الخدمة، بحيث يتم تنفيذ الطلب بسهولة وبما يتناسب مع اهداف تقديم الخدمة من دعم وتسهيل أمور ذوي المتوفين.

ويبدأ طلب الخدمة بالاتصال بهيئة الطرق والمواصلات على الرقم المجاني 8009090، ومن ثم يتم تحويل الطلبات المؤتمتة بشكل كامل لهيئة تنمية المجتمع في دبي لاستكمال الإجراءات. وتمنح هيئة الطرق والمواصلات التصاريح اللازمة لإقامة خيام العزاء في الأماكن المحددة وتوفير اللوحات الإرشادية لها.

ووفقا لمعلومات الهيئة فإن إجراءات الحصول على الخدمة تتضمن تقديم الطلب مرفق بنسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية للمتوفى، ونسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لقريب المتوفى المقدم للطلب في حال لم يكن من مواطني الدولة، بالإضافة الى توفير نسخة إلكترونية من مستند يثبت صلة القربى.

وأفادت الهيئة انه يتم اعتماد الطلب خلال 25 دقيقة والتواصل مع المتعامل عبر الهاتف من قبل الشركة المنفذة التي تقوم بزيارة للموقع تستغرق من 20 الى 40 دقيقة، يتم فيها تحديد مكان الخيمة بالتنسيق مع ذوي المتوفي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. ويستغرق بناء الخيمة وتوصيل الكهرباء والمياه وتوفير الضيافة نحو 5 ساعات من لحظة استلام تصريح هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

وأكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن خدمة توفير خيم العزاء تتلاءم بشكل كامل مع الثقافة والعادات والتقاليد المحلية، وما نشأ عليه الإماراتيون من تكاتف وتعاضد بين الجيران وأهالي الحي والأقرباء مع بعضهم البعض في السراء والضراء، كما أنها تترجم حرص الجهات المعنية على الوقوف إلى جانب ذوي المتوفين وتقديم كافة أنواع الدعم المادي والمعنوي لهم.

يذكر أن توفير الخدمة كان ثمرة عمل فريق تحسين خدمة "تسهيل شؤون ذوي المتوفين" ضمن " فرق بناة المدينة" التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة دبي. وقد ضم فريق تحسين خدمة "تسهيل شؤون ذوي المتوفين"، 10 جهات حكومية شملت هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

شروط ومتطلبات اجراء الخدمة

• أن يكون المتوفي مواطن يحمل جواز سفر وخلاصة قيد صادرة من أي امارة شرط إقامة العزاء في إمارة دبي

• أن يكون المتوفي يحمل جواز سفر ومرسوم صادر من إمارة دبي شرط إقامة العزاء في امارة دبي

• أن يكون المتوفي غير مواطن ولكن قريب لمواطن يحمل خلاصة قيد وجواز على أن تكون صلة القرابة (أب - أم - زوج - زوجة - أبناء) مع شرط إقامة العزاء بإمارة دبي.