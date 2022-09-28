انحراف مركبة يتسبب بوفاة شخصين وإصابة آخر

تسبب حادث اصطدام مركبة بعمود على مدخل استقبال مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي صباح اليوم (الأربعاء) بوفاة شخصين وإصابة آخر بإصابة بليغة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث يعود إلى فقدان السيطرة على المركبة ما أدى إلى انحرافها والاصطدام بالعمود في مدخل المستشفى.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية تلقى بلاغاً بالحادث، فانتقلت إلى الموقع دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف ودورية الإنقاذ من هيئة أبوظبي للدفاع المدني وتم إسعاف الشخص المصاب.

وأعربت شرطة أبوظبي عن خالص العزاء والمواساة إلى ذوي المتوفين، متمنية الشفاء العاجل للمصاب ، كما تدعو الجمهور إلى عدم تداول المعلومات المغلوطة وضرورة استقاء البيانات والأخبار من المصادر الرسمية.