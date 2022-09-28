محمد بن زايد يبارك لمحمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع وأعضاء الحكومة السعودية الجديدة على الثقة الكبيرة التي نالوها من خادم الحرمين الشريفين.. تمنياتي لهم التوفيق في خدمة المملكة، ومواصلة مسيرة نهضتها الشاملة وتحقيق تطلعات شعبها نحو التقدم والرخاء".