«دي بي ورلد» الشريك الاستراتيجي لمنتدى الإعلام العربي

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظمة لمنتدى الإعلام العربي، عن اختيار «دي بي ورلد» شريكاً استراتيجياً للدورة الـ20 للمنتدى، المقرر عقدها برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يومي الرابع والخامس من أكتوبر المقبل في مدينة جميرا - دبي، تحت شعار «مستقبل الإعلام»، بمشاركة لفيف من الإعلاميين والصحافيين والمُفكّرين والكتّاب في المنطقة العربية والعالم.

وتأتي رعاية «دي بي ورلد» للتجمع الإعلامي الأبرز على مستوى المنطقة العربية، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ دور الإعلام، وتأكيداً على روابط التعاون مع نادي دبي للصحافة وتعزيز مكانته على مدى السنوات السابقة حدثاً سنوياً مهماً ليس بالنسبة للإعلاميين العرب فحسب، بل أيضاً لقادة الفكر والخبراء وصُنّاع الإعلام حول العالم، باعتباره منصّة تفاعلية لتبادل الخبرات، ومنبراً يعالج قضايا الإعلام ويسلط الضوء على الدور المنوط به، خصوصاً في ضوء التغيّرات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم أجمع.

وأعربت رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المرّي، عن بالغ الشكر والامتنان لمجموعة «دي بي ورلد» لما تقدمه من دعم للمبادرات الوطنية والمجتمعية، ومنتدى الإعلام العربي كأبرز تجمع إعلامي على مستوى المنطقة.

وأضافت: «تأتي الشراكة بين مجموعة (دي بي ورلد) والمنتدى، في إطار تعاون مستمر جمع بين الجانبين لسنوات، ونحن نعتز بهذه العلاقة المميزة، في إطار حرص المؤسسات والشركات الوطنية الكبرى على تمكين قطاع الإعلام من القيام بدوره المنشود كطرف فاعل في عملية التنمية الشاملة على تنوّع مساراتها بما يملكه من تأثير مباشر في المجتمع، وانطلاقاً من قناعة بما يقدمه الإعلام من إسهامات تدفع في اتجاه التطوير الإيجابي والنهوض بقدرات المجتمع وتحفيز طاقات أفراده، مشيدة بالتعاون الكبير الذي تبديه (دي بي ورلد) مع منتدى الإعلام العربي، الذي يستضيف بشكل سنوي أهم وأبرز الشخصيات الإعلامية من مختلف الدول العربية والاجنبية».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد» رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليّم: «نتطلع من خلال مشاركتنا هذا العام إلى أن نسلّط الضوء على التحديات العالمية التي تواجهها سلاسل التوريد وأهمية الشراكات الحكومية، والقطاعين العام والخاص، وكيفية الاستعانة بأحدث الحلول والتقنيات المتطوّرة، من أجل تمكين حركة التجارة حول العالم بطريقة أكثر سلاسة ومرونة».

المؤسسات والشركات الوطنية تساعد قطاع الإعلام في القيام بدوره المنشود.