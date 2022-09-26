رئيس الدولة ورئيس وزراء ماليزيا يبحثان فرص الشراكات بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس وزراء مملكة ماليزيا، إسماعيل صبري يعقوب، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، بضيف البلاد، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين إلى الأمام في مختلف المجالات. وحمّله تحياته إلى صاحب الجلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، متمنياً لجلالته وماليزيا وشعبها مواصلة التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة للشراكات بين البلدين خلال المرحلة المقبلة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من الجوانب التي تتسق مع توجهات الإمارات وماليزيا نحو التنمية المستدامة وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

واستعرض سموه ورئيس وزراء ماليزيا عدداً من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الماليزي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق وسعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً حرص بلاده على التعاون مع دولة الإمارات في المجالات كافة، الاقتصادية والاستثمارية وغيرها من المجالات الحيوية.