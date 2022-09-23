"إقامة دبي" تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ92 في مطارات دبي

تحتفي الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 92 الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام عبر سلسلة من الأنشطة والفعاليات إلى جانب إضاءة البوابات الذكية بالأخضر وذلك تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية الراسخة بين البلدين ولتعزيز جودة الحياة للأشقاء السعوديين.

و احتفالا بهذه المناسبة قام مأمورو جوازات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطارات دبي باستقبال الزوار السعوديين القادمين إلى الإمارات بالورود والأعلام والقهوة العربية والهدايا التذكارية تجسيدا لطبيعة العلاقات المميزة بين الشعبين التي تجمعهما روابط الدين واللغة والدم، والتاريخ، والعادات، والتقاليد.

وتضمنت الأجواء الإحتفالية أيضاً إضاءة البوابات الذكية بالأخضر وتوزيع بطاقة سعادة من " شركة " دو" التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة على المغادرين والقادمين كما زين شعار اليوم الوطني السعودي92 و ختم يحمل عبارة (#الإمارات _ السعودية معا أبدا ) جوازات سفر السعوديين فيما يصدح النشيد الوطني السعودي في المطار بأجواء تشوبها الفرح والإيجابية .

وتواصل العلاقات الإماراتية - السعودية نمواً متسارعاً في شتى المجالات الإقتصادية والثقافية والسياسية في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

وأكدالفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: عمق العلاقات مع المملكة السعودية الشقيقة التي صنعتها قيادات الدولة وحكام الإمارات رعاهم الله متبوعا بمدى قرب الشعبين الشقيقين لبعضهما البعض ومتوجا بحسن الضيافة الدائم والترحيب الدافىء والابتسامة الصادقة بالمسافرين السعوديين وكانهم في وطنهم الثاني .

وقال سعادته أن إقامة دبي تضمن توفير كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات السفر بسرعة فائقة وتقديم كافة أشكال الدعم للمسافرين السعوديين سواء بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا جميعا أو باقي أيام العام إلا أن اليوم الوطني السعودي يحظى باهتمام خاص .

وأكد سعادة الفريق المري أن هذه المشاركة تأني في إطار مظاهر الاحتفالات التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة سنويا بمناسبة اليوم الوطني السعودي مع اعتماد الإمارات وسم (#السعودية والإمارات معا _أبدا ) .

وبدورهم ثمن المسافرون السعوديون هذه التظاهرة الأخوية معبرين عن مدى تقديرهم بهذا الإستقبال الحافل وطيب الضيافة من قبل مأموري جوازات إقامة دبي ، ما يعكس عمق الروابط المشتركة بين الشعبين الشقيقين، متوجهين بالثناء والتقدير لقيادة وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الرشيدة التي زرعت هذه الروح الوطنية في أفئدة الإماراتيين تجاه أشقائهم بالخليج والوطن العربي.