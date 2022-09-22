"خبز السبيل" تتلقى 10 أجهزة دعماً من خلف الحبتور

تلقت مبادرة " خبز السبيل" التي أطلقها مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر بدبي دعماً من رجل الأعمال الإماراتي، خلف بن أحمد الحبتورلتوفير عدد من الأجهزة الخاصة بالمبادرة.

وتكفل الحبتور بشراء عشرة أجهزة من الآلات الذكية المبرمجة مسبقاً، لتحضير الخبز وتوفيره مجاناً للمحتاجين والعمال وسيتم توزيعها على عدد من المواقع المعتمدة بدبي، بالتعاون مع مراكز التسوق.

من جانبه أثنى سعادة علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي على الاستجابة الانسانية السباقة لرجل الاعمال خلف الحبتور ورحب بمساهمته في دعم مبادرة "خبز السبيل" الهادفة إلى مساندة العائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة بتوفير الخبز مجانًا.

وأكد أن العمل الخيري في دولة الأمارات هو ثقافة متأصلة في نفوس المواطنين وأشار إلى أن مبادرة خبز السبيل تشكل انعكاساً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المبادرة حظيت باهتمام المجتمع ولاقت ترحيبا وانتشاراً واسعاً وهو مايدل على عمق قيم التآخي الانساني في دولة الإمارات، وذكر أن المؤسسة تفتح أبوابها أمام جميع الراغبين بالمساهمة في هذه المبادرة الانسانية المبتكرة التي أصبحت اليوم تشكل بصمة خير تحتسب لدولة الإمارات في نهجها بنشر ثقافة العمل الإنساني.

بدورها ثمنت زينب التميمي مدير مركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة مبادرة رجل الأعمال خلف الحبتور لدعم "خبز السبيل" وذكرت أن هذه المساهمات المجتمعة تعزز جهود المركز لاطلاق المزيد من الأوقاف المبتكرة التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأفراد والفئات المحتاجة وتسهم في تحقيق التوازن المجتمعي، وأشارت إلى أهمية تعاضد الجميع لإنجاح المبادرة الخيرية التي تردد صداها حول العالم وعكست صورة المجتمع الإماراتي المعطاء.



وكان مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر قد أطلق مبادرة "خبز السبيل" التي توظف التكنولوجيا الذكية في إنتاج الخبز وتوفيره لمن هم بحاجة، وذلك من خلال أجهزة مبتكرة ذكية لتحضير الخبز، ليحصل عليه الفرد مباشرة من الجهاز في خطوات سريعة ويمكن لأي متبرع أن يساهم بتبرعه مباشرة من خلال جهاز إنتاج الخبز في مكان تواجده.