بلدية الشارقة: 9.3 مليار درهم القيمة التعاقدية لإجازات البناء خلال النصف الأول

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن نمو القيمة التعاقدية لإجازات البناء في مدينة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري حيث بلغت 9.344 مليار درهم، فيما بلغت القيمة التعاقدية لرخص البناء التي صدرت بها شهادات إنجاز حوالي 3.263 مليار درهم، ما يعكس الدور الكبير للإمارة في جذب المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم ووضع الخطط اللازمة لتجاوز كافة التحديات.

وفي هذا السياق أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن الإمارة الباسمة تعد نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم بفضل الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود لتعزيز مكانة الإمارة عالمياً، حيث تشهد الإمارة طفرة نوعية في كافة المجالات وحراكاً اقتصادياً ملحوظاً.

وأفاد أن قطاع الهندسة والمباني حقق العديد من الإنجازات خلال النصف الأول من العام الجاري بمختلف المجالات، منها ما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمية، مما ساهم في ارتفاع معدل النمو الهندسي في الإمارة، حيث تم إصدار 10650 تصريحاً هندسياً، وتنظيم أكثر من 37721 زيارة تفتيشية لمختلف مناطق مدينة الشارقة، كما شهدت المعاملات المقدمة إلكترونياً استقراراً ملحوظاً مقارنةً بالنصف الأول من العام 2021 وبلغ عدد المعاملات المقدمة إلكترونياً 12266 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ونوّه إلى أن إدارة تراخيص البناء أنجزت 1824 معاملة اعتماد مخططات هندسية، كما قامت بإصدار 1265 إجازة بناء، و1169 شهادة اعتماد مخططات هندسية، وحرصت الإدارة على تعزيز وتطوير الثقافة الهندسية لدى فريق العمل بالبلدية وكل ذوي الاختصاص على مستوى الإمارة، فضلاً عن تدريب 31 طالباً جامعياً بمختلف التخصصات الهندسية، منها الهندسة المعمارية، والهندسة المدنية وهندسة الطاقة المتجددة وفق برنامج تدريبي متكامل بخطة تدريبية شاملة، وتحرص الإدارة على وضع تدريب الطلبة الجامعيين بمختلف تخصصاتهم الهندسية على رأس أولوياتها السنوية.

وأوضح أن إدارة الهندسة ورقابة المباني خلال النصف الأول من العام الجاري قامت بإصدار 1591 شهادة توصيل خدمات وشهادة إنجاز، ما يضمن استمرارية توفر الوحدات السكنية والتجارية والصناعية الجاهزة للاستغلال، ويخلق حالة من الحراك الاقتصادي والنمو في معدلات الاستثمار في الإمارة، مشيرًا إلى أن خدمة الاستلام السريع لملاحظات المواقع الإنشائية وخدمة إصدار تصريح الصب الليلي على الموقع الإلكتروني شهدت إقبالاً لافتاً من شركات مقاولات البناء، حيث تم إنجاز 56 معاملة وتقديم 270 معاملة "تعديل سريع للمواقع السكنية"، وإصدار70 تصريحاً بواسطة الخدمة الذكية "الصب الليلي"، بالمناطق التجارية والصناعية.

وأكد أن الجهود متواصلة للتدقيق على ضبط جودة الخرسانة من خلال الزيارات المفاجئة على المواقع الإنشائية أثناء صب الخرسانة، ويتم تنظيم حملات تفتيشية على المواقع قيد الإنشاء للاطلاع على الأعمال الإنشائية وجودة العمل بهذه المشاريع.

وقام قسم الصيانة والهدم خلال النصف الأول من العام الجاري بإصدار 242 تصريح صيانة للمباني السكنية والتجارية والصناعية، و44 تصريح هدم، وكرس القسم جهوده في حملة المباني المهجورة حيث بلغ عدد المعاينات للمواقع المهجورة 196 معاينة وتنظيف وإغلاق 45 بيتاً مهجوراً وهدم 15 مبنى مهجوراً من قبل البلدية، ولا تزال الجهود متواصلة في هذه الحملة للتعامل مع 127 موقع مهجور.

واستقبل القسم خلال النصف الأول من العام الجاري 37 معاملة من مركز الاتصال، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وإنجاز 30 تقريراً فنياً للجنة فض المنازعات الإيجارية، و75 تقريراً فنياً للجنة التحكيم وفض المنازعات في المواقع الإنشائية، فضلاً عن إطلاق حملة تنظيف أسطح المباني بمدينة الشارقة، حيث تم إصدار90 تصريح فوري للمباني التابعة لحملة صيانة الواجهات ، حيث تشمل الحملة سنوياً مختلف مناطق المدينة لإزالة المشوّهات والحفاظ على المظهر العام.

وقام قسم التصاريح الهندسية خلال النصف الأول من العام الجاري بإنجاز 182 معاملة لإضافة ملاحق بناء عادي بالمناطق السكنية والزراعية والصناعية، و492 تصريح ديكور للمحلات التجارية والصناعية و806 تصاريح سياج وتوصيل مؤقت لغرض البناء، كما استقبل القسم 240 فرصة تحسين من مركز الاتصال، وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، و يقوم القسم بتنظيم حملات تفتيشية بالمناطق السكنية والتجارية والصناعية للمحافظة على المظهر الجمالي للإمارة، والتدقيق والمتابعة على الرافعات البرجية بمدينة الشارقة، والمتابعة الدورية على المشاريع قيد الإنشاء، كما يتم التدقيق ومتابعة الخدمات المقدمة والعمل على تطويرها والتأكد من سرعة إنجازها سعياً للوصول لسعادة جميع المتعاملين ورضاهم.

وأصدر قسم تصنيف المقاولين والاستشاريين خلال النصف الأول من العام الجاري، شهادات تصنيف لاستكمال إجراءات ترخيص شركات مقاولات المباني بفئاتها المختلفة لـ 105 رخص جديدة، وإصدار 672 شهادة تصنيف للتجديد، وإصدار 52 شهادة تصنيف لاستكمال إجراءات ترخيص مكاتب الاستشارات الهندسية المتخصصة في تصميم المباني في الإمارة بفئاتها المختلفة، كما تم إصدار 336 شهادة تصنيف للتجديد، و 1002 بطاقة مهندس للعمل في الإمارة، كما قامت لجنة تصنيف المقاولين والاستشاريين بالإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري بترفيع 23 شركة مقاولات ومكاتب استشارية.