وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

محمد بن راشد يصل إلى قصر باكنغهام لتقديم واجب العزاء بوفاة الملكة إليزابيث الثانية.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/qzg40Xm3MJ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2022