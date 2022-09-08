«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في مزاد علني

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي، 90 رقماً، ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً، للوحات المركبات المميزة من الفئات (K-L-M-N-O-P-Q-R-T-U-V-W-X-Z)، في مزاد علني يوم 17 سبتمبر الجاري، في فندق جراند حياة، الساعة 4:30 عصراً، وأبرز الأرقام المطروحة في المزاد الرقمان السوبر (AA13) و(U70)، وسيبدأ التسجيل في هذا المزاد يوم الإثنين المقبل.

وأفادت الهيئة بأنه يمكن لراغبي الاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو تطبيق (دبي درايف) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، لافتة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحاً في قاعة المزاد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكّدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات الصحية الاحترازية في مكان إقامة المزاد العلني، بالتعاون مع إدارة الفندق، مناشدة جميع الراغبين في المشاركة في هذا المزاد ضرورة التقيّد بهذه الإجراءات، كما هو متّبع في عموم الدولة.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بقيمة 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين، كما يمكن الدفع عن طريق بطاقة الائتمان عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق (دبي درايف).