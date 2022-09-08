انتظار

قال قراء إنهم يضطرون للانتظار فترات طويلة، حتى يتسنى لهم تجربة الألعاب الموجودة في الحدائق المائية، مطالبين بتحديد عدد الأشخاص بناءً على الطاقة المتاحة في هذه المرافق.

مطاعم

طالب قراء بتشديد الرقابة على المطاعم من الجهات المعنية في الدولة، بعدما لاحظوا أن بعضها يتعمد استخدام كميات كبيرة من التوابل، بطريقة تثير مخاوفهم من أنها تحاول التغطية على الطعم، وإخفاء أي فساد في المنتج.

تطاير

لاحظ سائقون وجود ألواح خشبية أو مصنوعة من الجبس على الطرقات الرئيسة، بعد سقوطها من الشاحنات، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على بقية المركبات، داعين إلى مخالفة كل شاحنة لا يقوم سائقها بتثبت البضائع بطريقة تمنع سقوطها أو تطايرها.

بنوك

دعا متعاملون مع بنوك إلى منع شركات التحصيل التي تتعامل معها من استخدام أساليب «غير لائقة» خلال تواصلها مع المتعثرين، خصوصاً الذين تكون لديهم ظروف قاهرة، مثل ترك العمل، إذ يتم التعامل معهم كما لو أنهم يتهربون من تسديد التزاماتهم.

«سكوتر»

طالب سائقو مركبات الأسر بمنع أطفالها الصغار من استخدام آلة «سكوتر» الكهربائية، والتنزه بها في الشوارع الجانبية بأبوظبي، خصوصاً في مناطق الفلل، لما يشكله ذلك من خطورة بالغة على هؤلاء الصغار.

وقاية

لاحظ قراء تساهل الكثير من العاملين في صالونات الحلاقة الرجالية في الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، خصوصاً من ناحية عدم ارتدائهم الكمامات، والمحافظة على تعقيم الأدوات باستمرار، داعين إلى فرض استخدام الكمامات في صالونات الحلاقة في كل الأوقات.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

0502299551

sekeek@emaratalyoum.com