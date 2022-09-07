مواقف

دعا قراء إلى إعادة النظر في رسوم مواقف المركبات في وجهة لامير السياحية، لافتين إلى أن كلفتها المرتفعة لا تشجع الكثيرين على ارتيادها.

حافلات

لاحظ ركاب يستخدمون الحافلات العامة بدبي أن فترة انتظار الرحلات التي تقلهم من مترو سنتربوينت إلى المدينة العالمية، تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من ساعة، ما يضطر الركاب للاصطفاف في طوابير طويلة خارج الصالة المكيفة، كما أن البعض لا يجد مقاعد للجلوس، ما يتطلب زيادة عدد الحافلات وتقليل زمن التردد بينها.

مركبات

اشتكى سائقون من ظاهرة الركن العشوائي غير القانوني للمركبات في المدينة العالمية، لافتين إلى أنهم يضطرون للانتظار فترات طويلة حتى يستطيعوا تحريك مركباتهم أو الاتصال بالشرطة للتواصل مع صاحب المركبة المخالفة.

سكوتر

كاد سائق لآلة «سكوتر» الكهربائية يصطدم بطفل على الرصيف نتيجة للسرعة الزائدة، من دون مراعاة منه للمتطلبات القانونية لاستخدام هذه الآلة، بما في ذلك معايير السلامة لطريقة قيادتها.

مكالمات

اقترح متعاملون على شركات الاتصالات العاملة في السوق المحلية إعادة النظر في تكاليف الباقات التي تخصصها للمكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، أو إطلاق عروض بأسعار أقل ضمن باقات شاملة.

نظافة

لاحظ قراء عدم تقيد العمالة بالاشتراطات الصحية ومستويات النظافة المطلوبة في محال الجزارة التي تبيع اللحوم، لافتين إلى ضرورة تنظيف وتعقيم الأسطح المستخدمة باستمرار، مع استخدام القفازات على الدوام.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم مرفقاً بصورة حال توافرها.

0502299551

sekeek@emaratalyoum.com