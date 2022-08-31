بيئة الشارقة تصدر توضيحا بشأن تواجد سمكة قرش بالقرب من شواطئ خورفكان

أفادت هيئة الشارقة للبيئة والمحميات الطبيعية، بأنه بخصوص ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتواجد سمكة قرش بالقرب من شواطئ خورفكان بأن هذا النوع من القروش لا يشكل خطرا على الإنسان ولا يهاجم إلا في حالة مضايقته أو استفزازه أو لمسه.

وذكرت الهيئة أن حالات مهاجمة القرش في الدولة تكاد تكون معدومة ونادرا ما يشاهد القرش بالقرب من الشواطئ.

ووجهت هيئة البيئة نصائح لمرتادي الشواطئ في حابة وجود قرش وهي الهروج من الماء بهدوء وعدم اعتراض طريقه، وعدم الوقوف أمامه وجها لوجه أو استفزازه أو لمسه، وبالتالي سيترجم هذا التصرف بأنه هجوم عليه.