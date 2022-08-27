1000 درهم غرامة و10 نقاط مرورية مخالفة عدم التوقف لهذه الإشارة

قالت شرطة رأس الخيمة إنه يجب على جميع السائقين ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع قف للحافلات بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار لضمان عبور الطلبة بأمان، إذ أن عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة قف الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس يعاقب عليها قانون السير والمرور الاتحادي بغرامة مالية قدرها 1000 درهم و10 نقاط مرورية، وفقاً للمادة 91 كما أن عدم التزام قائد الحافلة المدرسية بفتح إشارة قف أو عدم الالتزام بتعليمات وإشارات المرور يعاقب عليها القانون بغرامة قدرها 500 درهم و6 نقاط مرورية وفقاُ للمادة 91.

وأعلنت شرطة رأس الخيمة عن استعدادها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023م الذي ينطلق غداً الاثنين بخطة مرورية شاملة بالتعاون مع

الشركاء الاستراتيجيين، لتأمين عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية، من خلال إطلاق الحملة التوعوية المرورية

الموحدة الرابعة على مستوى الدولة تحت شعار (السلامة المرورية لطلبة المدارس) والتي تتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وتستمر لمدة ثلاثة

أشهر.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية بشرطةرأس الخيمة، رئيس لجنة التوعية المرورية بالمجلس المروري الاتحادي،

العميد أحمد سعيد النقبي، إنه تم ضع خطة مدروسة ترتكز على تكثيف الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية في الإمارة،

لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية والتأكد من معابر المشاة لتأمين سلامة عبور أبنائنا الطلبة أمام المدارس عند النزول

والصعود من المركبات والحافلات والدخول إلى المدارس، تحقيقاً لأهداف إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق تعزيزاً للأمن والأمان.

وأضاف أن حملة (السلامة المرورية لطلبة المدارس) تستهدف توعية السائقين وطلبة المدارس والهيئة الإدارية والطلابية وأولياء الأمور من خلال تكثيف برامج التوعية المرورية لتعزيز السلوكيات المرورية الايجابية بين فئات المجتمع وتعريفهم بالقوانين والأنظمة المرورية، لتوفير أعلى معايير السلامة المرورية لأبنائنا أثناء توجههم لمدارسهم وعودتهم منها، إذ أن سلامة الطلبة أولوية قصوى لذلك لابد من تضافر الجهود للحفاظ على أمن وسلامة الطلبة