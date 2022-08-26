شرطة دبي تحتفي بتخريج 6 دفعات لنزلاء ونزيلات

احتفت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بالتعاون مع مركز دانوب ويلفير، التابع لمجموعة الدانوب، بتخريج ست دفعات للنزلاء والنزيلات في المنشآت العقابية في دورات تأسيسية ومتقدمة في اللغة الإنجليزية وعلوم الحاسب الآلي.

حضر التخريج مدير إدارة سجن النساء العقيد جميلة الزعابي، ومؤسس وصاحب مجموعة دانوب ريزوان ساجان، ومدير إدارة تعليم وتدريب النزلاء بالوكالة الرائد محمد العبيدلي، ومدير مركز دانوب ويلفير سنتر شابنام قاسم، وعدد من الضباط والأفراد من الجانبين، إلى جانب المستفيدين من الدورات التعليمية والتدريبية والبالغ عددهم 98 نزيلاً ونزيلة، بغية مدهم بالعلم والمعرفة في مجالات حيوية مطلوبة، تُضيف إلى مهاراتهم وتفتح أمامهم فرصاً أكبر للعمل مستقبلاً بعد انقضاء فترة محكوميتهم.

وأكدت العقيد جميلة الزعابي، أنه يتم سنوياً تحديد خطة برامجية تدريبية، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، وما ينبثق عنها من دورات وورش عمل ومحاضرات هادفة ذات قيمة مضافة، لتأهيل النزلاء والنزيلات وتدريبيهم في علوم ولغات وحرف مختلفة، تمكنهم من امتلاك المعرفة والمهارة، وتزيد من فرص عثورهم على عمل في المستقبل لبدء حياة جديدة.

من جانبه، أوضح الرائد محمد العبيدلي، أن البرامج والدورات جزء رئيس في إعادة تأهيل النزلاء والنزيلات في المؤسسات العقابية، فالنزلاء ينتسبون إلى دورات تختص بالنجارة والحدادة وصناعة أدوات الصيد، وورش عمل في الميكانيكا وفن الأصباغ وغيره، فيما تلتحق النساء بدورات في الخياطة والتطريز والرسم والأشغال اليدوية، هذا إلى جانب البرامج التعليمية والدينية، وأخيراً الرياضية التي ترفه عن النزلاء وتسعدهم، وورش عمل ودورات تنعقد كل عام، بالتعاون مع الشركاء في مجالات مختلفة ومتنوعة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لهم. وأعربت شابنام قاسم عن سعادتها بهذا التعاون الإيجابي والمثمر مع شرطة دبي، خصوصاً أنه يعزز المسؤولية المجتمعية للمؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة، ويخدم شريحة مهمة نهدف جميعنا إلى إعادة تأهيلها وإصلاحها لتتمكن من الاندماج في المجتمعات مرة أخرى، وهو ما دفع بمركز دانوب ويلفير للمبادرة ببرامج ودورات تكسب هذه الشريحة مهارات معرفية وعلمية مطلوبة.