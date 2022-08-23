صلاحية

طالب قارئ بإلزام منتجي ومستوردي السلع، وخصوصاً الغذائية، بوضع بيانات الصلاحية في مكان ظاهر وبلون يسهل قراءته، إذ لاحظوا أن البيانات موجودة أسفل العبوة بخط صغير للغاية وبلون باهت، ما يصعّب عملية القراءة.

أكياس

بدأت منافذ بيع عدة في أبوظبي في توفير الأكياس البديلة للبلاستيكية بأسعار منخفضة تبدأ من نصف درهم للكيس الواحد، بعد أن كانت تركز سابقاً على الأكياس مرتفعة الثمن، ما أثار شكاوى المستهلكين.

جهود

نوه مستخدمون لشارع الاتحاد في عجمان بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المختصة لتسهيل حركة السير فيه، رغم كثرة التحويلات التي تم وضعها، إثر البدء في إنشاء جسر جديد على الشارع.

دراجات

يطالب سكان الشعبية الحمراء في منطقة هيلي بالعين، بتكثيف دوريات الشرطة في المنطقة، ومراقبة الشباب الذين يقودون دراجات نارية غير مرخصة، ويجوبون بها الطرقات الفرعية والرئيسة، بطريقة تشكل خطراً على سلامة مستخدمي تلك الطرق.

دورات

دعا زوّار لمدينة العين إلى فتح دورات المياه في المساجد على مدار اليوم، إذ يعاني البعض عدم قدرته على أداء الصلاة أو استخدام دورات المياه والوضوء، إذ تُغلق مباشرة بعد الانتهاء من أداء صلاة الجماعة في المساجد.

مواقف

طالب قارئ يسكن في أبوظبي بتخصيص مواقف في مختلف المناطق للدراجات وآلة السكوتر الكهربائية، إثر تزايد استخدامهما بشكل كبير، وبطريقة تحدث إرباكاً لحركة السير، خصوصاً مع عدم وجود مواقف مخصصة لها.

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