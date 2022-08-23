منصّة رقمية لتلبية الطلبات الخاصة بخدمة الحافلات المتوسطة

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اتفاقية مشتركة مع شركة «أركب» لإطلاق منصة رقمية تجريبية على شكلِ تطبيق ذكي لتلبية طلبات الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، الخاصة بخدمة الحافلات متوسطة الحجم.

وتعمل المنصّة التجريبية في منطقتين اثنتين في إمارة دبي: الخط الأول يبدأ من المدينة العالمية / واحة دبي للسليكون إلى المنطقة الحرة لجبل علي، فيما يبدأ الخط الثاني من المدينة العالمية إلى منطقة أبراج بحيرة جميرا. وبعد انتهاء الفترة التجريبية البالغة ثلاثة أشهر، ستتوسع الخدمة لتشمل 12 منطقة أخرى في دبي.

وجرى توقيع هذه الاتفاقية بالتعاون مع برنامج «مسرعات دبي للمستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عام 2016 بهدف توفير منصة تجمع بين الجهات الحكومية والشركات الناشئة ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، لإطلاق وتطوير مشروعات نوعية ومبتكرة قائمة على توظيف تكنولوجيا المستقبل في تطوير القطاعات الحيوية. وتنص الاتفاقية على إنشاء منصة رقمية فائقة التطوّر تتميّز بالمرونة العالية لنقل الجمهور بطريقة مريحة وآمنة إلى وجهات مختلفة في إمارة دبي. كما تنصّ هذه الاتفاقية على أن تتولى الشركة تقديم تقنيات لإدارة شبكات النقل المُصغّرة من خلال تقليل التكاليف التشغيلية. وستؤدي هذه المنصة كذلك دوراً حيوياً في خلق الطلب على شبكات النقل المصغّرة من خلال استحداث خطوط للحافلات المتوسطة، وجذب شريحة جديدة من الركاب. وتتميّز هذه المنصة بالمرونة، وذلك لضمان سهولة تطبيق تغييرات التنقل والرحلات اعتماداً على حجم الطلب.

المنصّة ستؤدي دوراً حيوياً في خلق الطلب على شبكات النقل المصغّرة.