الشارقة للتمكين الاجتماعي تحتفي ب 35 طالب يتيم متفوق

كرمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي 35 طالب وطالبة من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة خلال العام 21/2022 و الحاصلين على نسبة تعادل أوتفوق ال 95% في حفل بهيج نظمته المؤسسة في فندق دبل تري الشارقة ضمن برنامجها الأكاديمي "تكريم المتفوقين" أحد برامج مشروع " علم بالقلم" الداعم لتعليم الأيتام.

وبهذه المناسبة هنأت الأستاذة منى بن هده السويدي -مدير عام المؤسسة -الطلبة المتفوقين وذويهم قائلة: "نحتفي ونفخر اليوم بنخبة متميزة من أبناءنا المتفوقين دراسياً فهم ثمرة جهود مستمرة و تكاملية بين الأسرة والمؤسسة لتوفير البيئة المناسبة للإبداع والاجتهاد ، ونحن اليوم نقطف هذه الثمار بكل فخر، فقد حرصنا على استدامة تنفيذ مشروع "علم بالقلم" ليدعم رحلة تعليم الطلبة الأيتام ويتبنى جميع احتياجاتهم الدراسية ، وتحرص المؤسسة كل عام على تكريم نخبة من الطلبة المتفوقين دراسياً لما لهذا التكريم من أثر بالغ في تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وبث الحماس فيهم للاستمرار وبذل الجهد المتواصل لتحفيزهم للتميز الدائم ،متمنين لهم مواصلة الخطى والتوفيق في دراستهم الجامعية ونأمل بأن يكون هذا التكريم دافع لبقية أبناءنا الأيتام لبذل المزيد من الجهد في التحصيل الدراسي لينالوا مثيله في الأعوام القادمة ".

وتابعت: خُصص مشروع "علم بالقلم" لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه أبناءنا الأيتام فتحرص المؤسسة على الاهتمام ومتابعة جميع الطلبة من خلال استمرارية التواصل مع الأسر طوال العام وتقديم الدعم المطلوب لكل ابن وحثهم على التميز ، ونحن سعداء اليوم بطلابنا المتميزين ونتمنى لهم الاستمرار في هذا التفوق ".

ويعد مشروع "علم بالقلم" مظلة كبيرة يجمع جميع البرامج التعليمية الهادفة لتوفير الدعم التعليمي اللازم للطلبة الأيتام المنتسبين للمؤسسة في خطوة للعناية بجميع شؤونهم التعليمية ، وتقديم الرعاية التعليمية اللازمة لهم خلال مسيرتهم الدراسية منذ المراحل الأولى للدراسة حتى إنهائهم التعليم الجامعي.