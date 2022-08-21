«طرق الشارقة» تطلق خدمة جديدة لصرف تعويضات مُلاك مركبات الأجرة

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، خدمة جديدة لصرف تعويضات مُلاك مركبات الأجرة، تتيح لهم الاطلاع على سجل وبيانات الصرف وتحديث البيانات الشخصية.

وذكرت أنه عند إنشاء حساب جديد يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم أو تحويل الصرف في حالة وفاة المالك.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم»، أن الخدمة متاحة فقط لملاك المركبات القديمة، المسجلين لدى الهيئة، حيث تتيح لهم تحديث البيانات إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى مركز المتعاملين لتقديم المستندات، مشيرة إلى أنها تسعى لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال الخدمة الرقمية.

وحددت الهيئة المستندات المطلوبة لتحديث البيانات، وهي: صورة من جواز السفر سارية المفعول، وصورة من خلاصة القيد، وصورة من الهوية الإماراتية، وشهادة من البنك برقم الحساب، لافتة إلى أن «تقديم الخدمة مجاني دون أي رسوم».

كما أعلنت الهيئة إغلاق شارع الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، من ميدان الشيخ راشد بن محمد بن خادم إلى ميدان الشيخ عبدالكريم البكري، حتى الرابع من سبتمبر المقبل، لاستكمال أعمال الصيانة.

ودعت إلى استخدام الطرق البديلة، تفادياً لأي اختناقات مرورية.