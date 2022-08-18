طقس غائم مع سحب ركامية ممطرة حتى الأحد

شهدت الدولة طقساً غائماً جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة، عقب انتهاء الحالة الجوية الناتجة عن امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، وبلغت أقل درجة حرارة تم تسجيلها على الدولة أمس 24.7 درجة مئوية في الفرفار (الفجيرة) الساعة 7:30 صباحاً، فيما بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة 47.7 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 15:00 عصراً.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن الطقس اليوم مغبر وغائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون الطقس غداً، مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ولفت إلى أن الطقس السبت مغبر وغائم جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة خصوصاً مع السحب، والبحر خفيف الموج في

الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع المركز استمرار الطقس الأحد 21 أغسطس مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، خصوصاً مع السحب، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.