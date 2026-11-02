طقس الإمارات ليوم غد.. صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة تشكل الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف - متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:36، والمد الثاني 19:04، والجزرالأول عند الساعة 13:04، والجزر الثاني عند الساعة 02:35.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 16:52، والمد الثاني 05:37 ، والجزر الأول عند الساعة 11:00، والجزر الثاني عند الساعة 22:50.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى.

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 26 85 30

دبي 36 27 70 35

الشارقة 36 23 80 25

عجمان 35 26 85 30

أم القيوين 36 20 85 35

رأس الخيمة 35 23 80 25

الفجيرة 34 27 85 40

العين 36 25 65 15

ليوا 38 23 90 15

الرويس 35 22 80 30

السلع 36 24 70 25

دلما 35 26 75 40

طنب الكبرى/ الصغرى 33 27 85 45

أبو موسى 34 28 85 45