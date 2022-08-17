حاكم الشارقة يصدر قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً بشأن تعيين مدير للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يعين الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي مديراً للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة وذلك اعتباراً من تاريخه.