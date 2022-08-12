شرطة أبوظبي تنظم ملتقى "يوم الشباب الدولي"

نظم مجلس "شباب شرطة أبوظبي" برعاية وحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ملتقى "يوم الشباب الدولي" تزامناً مع الاحتفالية الدولية التي توافق 12 من أغسطس سنوياً وذلك تحت شعار " التضامن بين الأجيال".

وقال اللواء مكتوم علي الشريفي في كلمته خلال حضوره الملتقى إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تتشرف بتنظيم هذا الملتقى الذي يهتم بالشباب ويرسخ أهمية تضامن الأجيال وتكاتفهم لتعزيز مسيرة التنمية والازدهار وترسيخ ثوابت مجتمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة .

وأشاد بدعم القيادة الرشيدة للشباب وتمكينهم وتسليحهم بشتى أنواع المعارف والعلوم والخبرات إيماناً منها بأهمية دورهم و إعدادهم بعناية ليكونوا عماد الوطن وقادة المستقبل مؤكداً أهمية تعزيز الروابط الاجتماعية والمحافظة على موروثنا وتقاليدنا العريقة وغرس القيم الاصيلة في نفوس الشباب.

واستعرض الملتقى تجربة "التضامن بين الأجيال" الفائزة بجائزة المدير العام ضمن فئة الأسرة المتميزة والتي تؤكد أهمية دور الأسرة في التحفيز والإبداع كما استعرض انجازات مجلس شباب شرطة أبوظبي في دورته الثالثة، وتضمن برنامج الملتقى تكريماً لعدد من الموظفين المتميزين.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية دور القطاعات الشرطية بمختلف اختصاصاتها في دعم الشباب وتعزيز التضامن بين الأجيال .

ولفت الرائد علي محمد المصعبي رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي، إلى اهتمام دول العالم بيوم الشباب الدولي الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة في الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام احتفاءاً بالدور الأساسي والجوهري الذي تسهم به هذه الفئة في جميع المجتمعات بلا استثناء.

وأكد حرص القيادة الشرطية على دعم الشباب من خلال مجلس شباب شرطة ابوظبي، الذي أصبح عنواناً بارزاً للشباب الإماراتي المتميز بنشاطه وهويته الوطنية والمجتمعية الفاعلة.

وأشارت النقيب هاجر راشد النعيمي رئيس قسم التدريب الافتراضي وعضو مجلس شباب شرطة أبوظبي إلى أن القيادة الشرطية وفرت أنظمة التدريب والتكنولوجيا الحديثة والمتطورة مما ساعد في تعزيز المعارف لدى المنتسبين الشباب ضمن إطار التضامن بين الأجيال والتعاون من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.