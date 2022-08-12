«اجتماعية الشارقة»: 75 مستفيداً من وظائف بعقود مؤقتة

نظّمت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، أمس، معرض التوظيف الأول بفندق شيراتون الشارقة، ضمن خططها لمساندة منتسبيها من مستحقي الإعانات الاجتماعية، حيث شهد المعرض توفير فرص عمل من قبل المؤسسات الخاصة التي تدعم المسؤولية المجتمعية، سعياً لتمكينهم من اكتساب الخبرات والتجارب التي تسهم في تحسين وتطوير معيشتهم للوصول إلى الحياة الكريمة.

وقالت مدير مكتب التمكين بالدائرة، آمنة الحمادي، إن التوظيف عبر المعارض له أهداف عدة، هي: توفير الرعاية الكريمة لأسر المستفيدين وتقديم الفرص التي تضمن لهم العيش الكريم، وتعزيز المسؤولية للقطاع الخاص، كما أنها تضمن للمستفيدين التغلب على مشكلات الحياة.

وأضافت الحمادي لـ«الإمارات اليوم»، أن المعرض يخدم المستفيدين من الدائرة، وبحلول عام 2023 ستكون هناك معارض وظيفية في المنطقة الوسطى والشرقية وفي مدينة الشارقة، تستهدف الأيتام والعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل.

وذكرت أن هناك 71 مستفيداً من ملتقى التمكين، كما أن هناك 119 شخصاً على قائمة الانتظار من مستحقي الإعانات الاجتماعية، مشيرة إلى أن هناك نحو 75 مستفيداً من الشارقة والمنطقتين الشرقية والوسطى استفادوا من العمل بعقود مؤقتة.

وقالت مدير مركز «إنتاج» التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية، مريم أحمد الحمادي، إن مبادرة «إنتاج» تستهدف تمكين الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، بحيث يصبح لديهم مشروعات منزلية خاصة بهم، مضيفة: «دورنا هو تأهيل وتدريب الأسر المنتجة ليكون لديهم منتجات ذات قيمة».

وأضافت: «ندعم خمس باقات من المهن ونتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بتقديم خصم بقيمة 50% للمستفيدين فور استخراج رخصة المشروع».

وتابعت: «برنامج (إنتاج) لديه نوعان من المستفيدين: المنتسبون في مرحلة التدريب والتأهيل، وعددهم نحو 800 شخص، والحاصلون على رخصة اعتماد وعددهم 87 شخصاً».