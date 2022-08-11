محمد بن زايد ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي جرى أمس، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتبادل الجانبان خلال الاتصال وجهات النظر حول التداعيات الدولية الناتجة عن أزمة أوكرانيا، خصوصاً في ما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والعالمي.