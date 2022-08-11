محمد بن راشد : شباب الإمارات حماة دارنا.. من يراهن على غيرهم خاسر.. ومن يحتزم بهم هو الرابح

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بمناسبة اليوم العالمي للشباب قال فيها : " شباب الإمارات وقود نهضتنا .. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا .. شباب الإمارات حماة دارنا .. من يراهن على غيرهم خاسر .. ومن يحتزم بهم هو الرابح" …

محمد بن راشد: شباب الإمارات وقود نهضتنا .. شباب الإمارات ضمان مستقبلنا .. شباب الإمارات حماة دارنا .. من يراهن على غيرهم خاسر .. ومن يحتزم بهم هو الرابح … #اليوم_العالمي_للشباب pic.twitter.com/7uXNL48ra9 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) August 11, 2022