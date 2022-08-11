شرطة الفجيرة تغلق شارع في البثنة لاحتراق صهريج بترول
أغلقت شرطة الفجيرة شارع الشيخ مكتوم بالاتجاهين في منطقة البثنة بسبب تدهور واحتراق صهريج بترول.
وأرسلت شرطة الفجيرة تنويهاً للسائقين بأنه تم اغلاق شارع الشيخ مكتوم من منطقة البثنة إلى جوار منطقة الفرفار، مشيرةً إلى أنه جاري التعامل مع الحادث من قبل الفرق المختصة.
#حالة_الطرق#احتراق#شرطة_الفجيرة #fujairah_police #الإمارات #uae #المجتمع pic.twitter.com/gpMm2rR0DL— شرطة الفجيرة (@FujPoliceGHQ) August 11, 2022
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