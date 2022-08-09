شرطة دبي تطلق أول دبلوم لغة إشارة للعنصر النسائي

بناءً على توجهات القيادة العامة لشرطة دبي، أطلقت الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع المجلس النسائي لشرطة دبي، أول دبلوم مُتخصص في لغة الإشارة للعنصر النسائي، وذلك بهدف تعزيز قدراتهن في التواصل وتقديم الخدمات لأصحاب الهمم، وبما يتماشى مع مبادرة " مجتمعي... مكان للجميع" الهادفة إلى أن تكون إمارة دبي بالكامل مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وافتتح العقيد محمد عتيق مدير إدارة مركز التدريب في الإدارة العامة للتدريب، بحضور الرائد خبير عنود السعدي رئيس المجلس النسائي لشرطة دبي، فعاليات أولى دورات الدبلوم في مركز دبي لأمن الطيران المدني، بحضور موظفي شرطة دبي والمشاركات في الدورة من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأكد العقيد عتيق أن فعاليات الدبلوم يتم تنفيذها بمتابعة من العميد بدران الشامسي مدير الإدارة العامة للتدريب، بهدف تأهيل عناصر نسائية قادرة على استخدام لغة الإشارة في مختلف أماكن عملهن في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وأثناء تواجدهن في العمل الميداني خلال المهام الشرطية، مشيراً إلى أن الدبلوم يساهم في تعزيز التوجهات الحكومية في إمارة دبي، وتوجهات القيادة العامة لشرطة دبي في توفير كافة الخدمات لأصحاب الهمم، سواء كانت ذكية أو عبر الكوادر البشرية المؤهلة متى ما تطلب الأمر ذلك.

ولفت العقيد عتيق إلى أن تنفيذ دبلوم لغة الإشارة للعنصر النسائي جاء بعد النجاح الذي حققه فريق مترجمي لغة الإشارة في شرطة دبي في "إكسبو 2020 دبي"، واستطاعوا على مدار 6 أشهر من مساعدة أصحاب الهمم ورسم البسمة على شفاههم من خلال الخدمات النوعية التي قدموها لهم، سواء بالترجمة الفورية أو المساعدة في تلبية احتياجاتهم، أو حتى تحقيق أمنياتهم، وهو ما كان له أثر إيجابي على أفراد المجتمع.

خدمة أصحاب الهمم

بدورها، أكدت الرائد عنود السعدي أن إطلاق فعاليات دبلوم لغة الإشارة للعنصر النسائي، يأتي تماشياً مع اقتراب الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الثامن والعشرين من الشهر الجاري، بهدف تأهيل عناصر نسائية في شرطة دبي قادرات على التعامل بلغة الإشارة في العمل، وتحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع وتقديم الخدمات لفئة مهمة فيه.

وبينت الرائد السعدي أن الدبلوم سيساهم في صقل مهارات وتدريب المُنتسبات من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ليكن على استعداد تام لتقديم الخدمات إلى المُحتاجين من أصحاب الهمم وكذلك أثناء تطوعهن في مختلف المبادرات المجتمعية، داعيةً جميع المُنتسبات للدبلوم إلى الحرص على الاستفادة من محتوياته القيّمة ونقل معارفه إلى زملائهن في العمل.

مستويات الدبلوم

بدوره، أوضح الملازم أول محمد عبد الرحمن المزروعي نائب رئيس فريق لغة الإشارة في شرطة دبي، أن برنامج الدبلوم يتضمن 150 ساعة تدريبية، ويحتوي 3 مستويات، المستوى الأول يتضمن تعريف المنتسبات بلغة الإشارة وتاريخها وأهميتها في التواصل مع أصحاب الهمم من فئة الصم، إلى جانب التعريف بمعجم لغة الإشارة الإماراتي، في حين يتضمن المستوى الثاني تدريب المشاركات على كيفية تكوين الجمل بلغة الإشارة وأساليب التواصل مع الصم، ويتضمن المستوى الثالث العمل على الترجمة الفورية لفيديوهات مُصورة، ثم التوجه إلى الخوض في تجربة العمل الميداني للتواصل المباشر مع أصحاب الهمم، وذلك بالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.