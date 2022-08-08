"الطوارئ والأزمات": حالة جوية متوقعة من 14 إلى 17 أغسطس

أوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بأن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي من الشـرق مع فرصة سـقوط الأمـطار علـى بعـض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية من الأحد 14 حتى الأربعاء 17 أغسطس 2022.

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