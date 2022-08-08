"بلدية الشارقة" تنفذ خطة متكاملة للتعامل مع آثار الحالة الجوية في كلباء

نفذت بلدية مدينة الشارقة خطة متكاملة للتعامل مع آثار الحالة الجوية في مدينة كلباء بالتعاون مع مجموعة بيئة وبلدية كلباء.

وساهمت في عودة الحركة بالمدينة والحفاظ علي استمرارية الأعمال حسب الخطط المعدة للتعامل مع هذه الظواهر الطبيعية، ولعودة المدينة إلى صورتها الزاهية الجميلة وتعزيز مظهرها الجمالي والحضاري، وإزالة المخلفات وتنفيذ أعمال نظافة شاملة.

كما قامت البلدية بسحب تجمعات المياه من بعض المناطق خصوصاً السكنية ومساعدة الأهالي في عمليات التنظيف والتعامل مع آثار الحالة الجوية في بعض المنازل المتأثرة كمساهمة مجتمعية إضافية لتسريع العودة للسكان والتمتع بالحياة العائلية الجميلة، حيث وفرت البلدية ومجموعة بيئة أسطول آليات ومعدات ومركبات ومضخات بقوة كبيرة وأكثر من 150 صهريجاً لتقديم الدعم اللازم وإنجاز الأعمال بكفاءة عالية وعودة الحركة إلى طبيعتها بشكل كامل.