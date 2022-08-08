أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز 75% من مشروع تطوير محور الشيخ راشد بن سعيد، الذي يمتد على طول شارع رأس الخور من شارع دبي ـ العين، إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، بطول ثمانية كيلومترات، ويشمل تنفيذ عدد من الجسور بطول إجمالي يبلغ كيلومترين، وتوسعة شارع رأس الخور من ثلاثة مسارات في كل اتجاه، إلى أربعة مسارات، وإنشاء طريق خدمات بسعة مسارين على جانبي الطريق.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10 آلاف مركبة في الساعة، وتقليل زمن الرحلة من 20 دقيقة الى قرابة سبع دقائق، ورفع مستوى السلامة المرورية، وتحسين انسيابية حركة السير، وحل مناطق التداخلات المرورية الحالية، مشيراً إلى أن «المشروع يخدم عدداً من المشروعات التطويرية الكبرى يقدّر عدد سكانها بنحو 650 ألف نسمة، وتشمل مشروعات الخيران، وخور دبي، وميدان هورايزون، ورأس الخور ـ الوصل، ومجمع ند الحمر».

وأضاف أن المشروع يشمل أيضاً تطوير تقاطع شارع ند الحمر مع شارع رأس الخور، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع إلى 30 ألف مركبة في الساعة، من خلال إنشاء جسر بسعة مسارين بطول 988 متراً، لتوفير حركة التفاف حرة إلى اليسار، للحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وإنشاء جسر آخر بسعة مسارين وبطول 115 متراً، لخدمة الحركة المرورية القادمة من شارع ند الحمر إلى شارع رأس الخور، باتجاه شارع دبي ـ العين، وإنشاء نفق بسعة مسارين، وطول 368 متراً، لتوفير حركة الالتفاف الى اليمين، للقادمين من شارع رأس الخور الى منطقة ند الحمر، إلى جانب أعمال التحسينات على التقاطع القائم حالياً، وتوسعة حركات الالتفاف القائمة.

وأوضح أن المشروع يُعد أحد أكبر المشروعات التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات، ويشمل مستقبلاً تنفيذ معبر الشيخ راشد بن سعيد، وهو عبارة عن جسر يعبر خور دبي يربط منطقة الجداف في بردبي بالطريق الفاصل بين مشروع خور دبي ودبي فستيفال سيتي، مشيراً إلى أن المشروع قُسّم إلى مراحل عدة، حيث أنجزت الهيئة، العام الماضي، الجسر المؤدي للمدخل الغربي لـ«خور دبي ـ دبي كريك هاربر»، بسعة ثلاثة مسارات، وطول 740 متراً، ويربط الجسر الحركة المرورية القادمة من شارع دبي - العين وشارع الخيل، والمتجهة شرقاً إلى منطقة «خور دبي - دبي كريك هاربر»، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للجسر 7500 مركبة في الساعة باتجاه الدخول، كما نفّذت الهيئة طريقاً جديداً بطول 1.5 كيلومتر بأربعة مسارات في كل اتجاه، وأنشأت مداخل ومخارج من وإلى المناطق والمباني المنجزة الجديدة، لتسهيل الحركة المرورية القادمة إليها من تقاطع ند الحمر مع شارع رأس الخور.

وقال الطاير إن شبكة الطرق والجسر الجديد، أسهما في توفير حركة انسيابية مباشرة إلى الوحدات السكنية المنجزة حديثاً في منطقة خور دبي، من خلال ربطها مع الطرق المحيطة. كما تم تزويد الطرق الجديدة بشبكة إنارة حديثة مكونة من 108 أعمدة، مشيراً إلى أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ الجسر الذي سيؤمّن نقل الحركة المرورية من مشروع دبي كريك هاربر باتجاه شارع رأس الخور بطول 640 متراً، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 3100 سيارة في الساعة.

«المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع رأس الخور إلى 10 آلاف مركبة في الساعة».