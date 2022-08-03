«كهرباء الشارقة» تعالج 2000 عطل فني خلال المنخفض الجوي

قالت هيئة كهرباء الشارقة إن فرقها الفنية تعاملت مع أكثر من 2000 بلاغ عن أعطال كهربائية في مدينتي كلباء وخورفكان ومنطقتي شيص والنحوة منذ الإعلان عن المنخفض الجوي.

وأكدت تكثيف جهودها على مدار الساعة خلال الأيام الماضية للتعامل مع بلاغات الأعطال التي سببها المنخفض، وإعادة الخدمات لطبيعتها، من خلال توفير المعدات والآليات والإمكانات والفرق الفنية اللازمة.

وأكدت مديرة إدارة كلباء في الهيئة، المهندسة موزة الزعابي، التنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث والجهات الحكومية المعنية للتصدي للتحديات التي سببها المنخفض الجوي، مشيرة إلى توفير 45 آلية لتغطية المنطقة، إلى جانب تكليف أكثر من 160 موظفاً للعمل على مدار الساعة بوصفهم قوة مساندة لقسم الصيانة.

وقالت إن معظم البلاغات عن انقطاع التيار الكهربائي، التي تجاوز عددها 1000 بلاغ، ناجمة عن التوصيلات الداخلية للمسكن أو المنشأة، مؤكدة عدم حدوث انقطاع بالشبكة.

وشرحت أن فرق الصيانة الكهربائية فصلت التيار الكهربائي احترازياً عن بعض المناطق نتيجة زيادة كميات المياه فيها، وتفادياً لحدوث أي أضرار. وأضافت أن الفرق الفنية بذلت جهوداً كبيرة في استبدال كابلات بعض المناطق نتيجة تضررها من الأمطار.

وفي مدينة خورفكان ومنطقتي النحوة وشيص، أكد نائب مدير إدارة خورفكان في الهيئة، الدكتور راشد الكابوري، تكوين فريق عمل من قسم الطوارئ وتوفير خمس سيارات مجهزة بالأدوات والمعدات لتغطية البلاغات، واستدعاء الفنيين وتوزيعهم على مناطق خورفكان للتعامل مع جميع البلاغات الواردة.

وأشار إلى أن معظم البلاغات كانت من داخل المنازل والمباني والمناطق القديمة، كمنطقة حياوة والخبة والرفاع واللؤلؤية، ومنطقة الزبارة التي تكثر فيها بلاغات أعطال الكابلات والخطوط الهوائية، بسبب كثرة المياه وتراكمها.

وبلغ إجمالي الأعطال 515، منها 220 عطلاً داخلياً و87 عطلاً في صناديق التوزيع و57 عطلاً في الخط الهوائي و96 فيوزات الكتاوت المحترقة و55 بلاغاً عن أعطال في الكابلات.

وأكد أن مدينة خورفكان ومنطقتي شيص والنحوة تأثرت بمنخفض الفهد والأمطار الغزيرة والسيول الشديدة التي أدت إلى انقطاع في خدمات الكهرباء لبعض الأماكن في مدينة خورفكان ومنطقة النحوة وانقطاع كُلي لخدمات الكهرباء في منطقة شيص وقامت الفرق الفنية بجهود مستمرة لإصلاح الأعطال التي خلفها منخفض الفهد وضمان استمرارية وصول الكهرباء لجميع المناطق المتضررة.

وأضاف أن المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة على خورفكان والمناطق التابعة لها في النحوة وشيص تسببت في حدوث أضرار على الآبار في تلك المناطق، وأضرار على مشروع خط المياه من خورفكان إلى شيص وقامت الفرق الفنية بالتعامل مع الحالات وتقييم الأضرار الناتجة عن السيول وتم تنفيذ عدد من الحلول العاجلة والمؤقتة لتغطية الاحتياجات العاجلة لسكان المناطق للمياه وبعدها تم إصلاح بئرين في منطقة النحوة لتغطية الاحتياجات العاجلة، كما تم عمل وصلات مؤقتة لمشروع المياه من خورفكان إلى شيص بطول 1000 متر وذلك لتفادي المنطقة المتضررة من المشروع داخل منطقة شيص وجار العمل على استكمال أعمال الصيانات وإصلاح الأضرار في المنطقتين لزيادة تغطية الاحتياجات من المياه.

تحديات

أكد الدكتور راشد الكابوري أن الفرق الفنية تمكنت من التغلب على عدد من التحديات مثل صعوبة الوصول إلى البلاغات لكثرة الأمطار وجريان الأودية وعدم وجود طريق سالك، فضلاً عن كثرة السيارات في الشوارع في المديفي والنحوة وشيص، وانقطاع الاتصال بالفني المختص، لافتاً إلى التغلب على هذه التحديات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمتطوعين.