مراكز شرطة دبي الذكية تسجل 48 ألف معاملة خلال 6 أشهر

سجلت مراكز الشرطة الذكية بشرطة دبي 48 ألفاً و462 معاملة ذكية خلال النصف الأول من عام 2022، تضمنت 6594 معاملة خدمة فتح البلاغات، فيما بلغ عدد زوار المراكز 413 ألفاً و540 زائراً.

وقال مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي ورئيس فريق القطاع الحكومي والخاص لمراكز الشرطة الذكية، اللواء علي أحمد غانم، إن القاطنين في دبي والزوار والسائحين، بإمكانهم الحصول على الخدمات الشرطية الذكية عبر 29 مركزاً ذكياً بكل سهولة ويسر، وبأعلى المعايير التي تضمن لهم تجربة مبتكرة ومريحة، ما يترجم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق التوجهات الحكومية بالارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع.

وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي، ومن خلال منظومتها الذكية، مستمرة في تطوير الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية التي تعزز من جودة الحياة في الإمارة، كما أن قنوات شرطة دبي متاحة للمجتمع للتواصل وتقديم المقترحات والأفكار الإبداعية التي من شأنها تطوير الخدمات، كون شرطة دبي تؤمن بأن المجتمع شريك مهم وأساسي في تطوير سياسات الخدمات التي يرغب في الحصول عليها.