مخالفة 4200 سائق في أبوظبي لـ «عدم وضوح أرقام المركبة»

خالفت شرطة أبوظبي 4200 سائق خلال النصف الأول من العام الماضي، بسبب إخفاء بيانات لوحات المركبات الثقيلة والخفيفة، بصورة تعذر معها رصد أرقام اللوحات أو تمييز الفئة والمصدر.

ودعت السائقين ضمن حملة «درب السلامة» إلى عدم إخفاء بيانات المركبات بأي شكل من الأشكال أو محاولة تغطية اللوحات عند قيادتها من غير حمولة أو عند تحميل مواد أو تحميل الدراجات الهوائية.

وأوضحت أن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على معاقبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى «عدم وضوح أرقام لوحات المركبة» بغرامة مالية قدرها 400 درهم، مؤكدة الحرص على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

وذكرت أن بعض السائقين يرتكبون سلوكيات على الطريق العام توقعهم في مخالفات مرورية وغرامات مالية، منها قيام بعض سائقي الشاحنات باستخدام أغطية تصل إلى مستوى موقع لوحات الأرقام أو توصيل خراطيم قريبة من موقع اللوحة بصورة لا تظهرها بشكل جيد، أو عدم صيانة موقع لوحات الأرقام بشكل دوري مع طول مدة استخدام الشاحنة على الطريق.

وأكدت شرطة أبوظبي تشديد الرقابة على حركة السير والمرور في الطرق، لافتة إلى رصد مثل هذه المخالفات ومتابعتها وتصويرها بدقة، ومخالفة مرتكبيها.