«الشارقة الخيرية»: 9.1 ملايين درهم مساعدات سكنية خلال 6 أشهر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

قدّمت جمعية الشارقة الخيرية خلال النصف الأول من العام الجاري مساعدات سكنية لمصلحة 5685 مستفيداً بكُلفة 9.1 ملايين درهم، وشملت ترميم وتأثيث بيوت عدد من الحالات لغير المقتدرين، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن آخرين من المتعثرين في السداد، ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها.

وقال المدير التنفيذي، عبدالله سلطان بن خادم، إن الجمعية تواصل أعمالها الخيرية التي من شأنها إدخال البهجة إلى نفوس المعوزين، وتعكس التلاحم والتكافل الاجتماعي بين المجتمع الإماراتي، الذي يتصف بقيم العطاء وحب الخير.

وأضاف أن الجمعية تنظر إلى مساعدات فاقدي السكن والمتعثرين في سداد رسوم الإيجار السكني وفواتير الكهرباء والمياه بعين الاهتمام وضمن مساعيها لتعزيز مسيرة عملها، وتأكيداً منها على الدور الكبير للعمل الإنساني في دعم الأسر المتعففة، ونظراً إلى حاجة العديد من الأسر الفقيرة لدعم وتوفير المساكن الآمنة أو عمل الصيانة اللازمة للمنازل المتهالكة أو التي تحتاج إلى دعم لأعمال التشطيب لأصحاب الدخول المتدنية، فإن الجمعية تعمل على ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر الفقيرة التي تسكن فيها هذه الأسر ضمن برامج المساعدات المقطوعة بحيث ينعكس ذلك إيجاباً عليهم ويحقق لهم الاستقرار ويجنبهم التشتت.

وتتضمن كذلك برامج المساعدات السكنية تأثيث مساكن المحتاجين بالأجهزة المنزلية والأثاث اللازم وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربية، إلى جانب التكفل بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه وسداد المستحقات المتأخرة عن المعوزين بعد دراسة ملفاتهم التي تصل إلى الجمعية من خلالهم أو عبر فاعلي الخير، وكذلك عبر قنوات التواصل بين الجمعية والمؤسسات الخدمية.

وأكد ابن خادم أن الجمعية لا تتوانى عن تقديم المساعدة لمستحقيها، وتدعو المعوزين إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني، والتواصل المباشر مع مركز الاتصال عبر الرقم المجاني 80014 للتعرف إلى التفاصيل المتعلقة بالمساعدة، مضيفاً أن توفير المناخ والبيئة المناسبة التي تعزز من استقرار المرء من أهم مساعي الجمعية نحو إطلاق برامج تأخذ بالمستحقين للاعتماد على أنفسهم، متوجهاً بالشكر الجزيل لكل من تبرع وأسهم في تحقيق الاستقرار.

«الجمعية» دعت المعوزين إلى تقديم طلبات المساعدة من خلال الموقع الإلكتروني والرقم المجاني.

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