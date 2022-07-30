كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر المركبات بفعل الأمطار عبر تطبيق شرطة الشارقة... فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للتعرف إلى كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر وتلف المركبات بفعل الأمطار والسيول عبر تطبيق شرطة الشارقة.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

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