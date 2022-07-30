كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر المركبات بفعل الأمطار عبر تطبيق شرطة الشارقة... فيديو
نشرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للتعرف إلى كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر وتلف المركبات بفعل الأمطار والسيول عبر تطبيق شرطة الشارقة.
شرطة الشارقة تنشر فيديو للتعرف إلى كيفية الحصول على شهادة بشأن تضرر وتلف المركبات بفعل الأمطار والسيول عبر تطبيق شرطة الشارقة.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/1I1RpSdPsJ— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 30, 2022
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