انقاذ شخص من كبار السن في "الشرية" وأسرة في "الفصيل" بالفجيرة.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لعملية انقاذ إنقاذ شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" وأسرة في منطقة "الفصيل" بالفجيرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية.

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إنقاذ شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" بالفجيرة..

وانقاذ أسرة في منطقة "الفصيل" بالفجيرة ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية.. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/d5ogLbkMXh — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 30, 2022

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