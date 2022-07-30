انقاذ شخص من كبار السن في "الشرية" وأسرة في "الفصيل" بالفجيرة.. فيديو

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشرت وزارة الداخلية مقطع فيديو لعملية انقاذ إنقاذ شخص من كبار السن في منطقة "الشرية" وأسرة في منطقة "الفصيل" بالفجيرة، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمنظومة العمل التكاملي لعودة تدريجية لاستعادة الحياة الاعتيادية.

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

 

 

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