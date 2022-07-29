4 خطوات لإصدار خلاصة قيد جديدة إلكترونياً

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي:

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أنه يمكن للمواطنين التقدم بكل سهولة على طلب استخراج خلاصة قيد جديدة، من خلال أربع خطوات، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهوية.

وشرحت أن الإجراءات تبدأ بالتسجيل وإنشاء حساب الهوية الرقمية، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، ثم اختيار خدمة خلاصة القيد وتحديد سبب الفصل إما للزواج أو بلوغ أكبر من 30 عاما، تعبئة الطلب ودفع الرسوم المستحقة، ثم يحصل المتعامل على إشعار بإصدار خلاصة القيد الإلكترونية.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى ضرورة التأكد من دقة وصحة البيانات، والتأكد من صحة رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في انجاز المعاملة، وضمان سرعة انجاز المعاملة في الوقت المحدد، والتأكد من صحة البيانات مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية، لافتة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من قبل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وبينت مجموعة من الاشتراطات للحصول على الخدمة، إذ يتوجب على المتعاملين اتباع الارشادات والمتطلبات المرسلة لهم اثناء سير المعاملة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب، وان يكون المواطن مضاف إلى خلاصة القيد، ويشترط تقديم الخدمة من قبل صاحب العلاقة وهو الفرد المضاف في خلاصة القيد بعد سن 30 سنة أو عند الزواج، علما أن زمن الحصول على الخدمة هو 48 ساعة.

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