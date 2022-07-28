المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مطب

اقترح سكان في شارع علي بن رحمة الشامسي، في الشارقة، عمل مطبات في الشارع، بعد الانتهاء من إعادة تأهيله، أخيراً، مشيرين إلى أن السيارات تسير بسرعات كبيرة عليه، ما قد يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية.

بلدية

طالب سكان في شارع سالم الجمري بمنطقة القليعة بالشارقة، بإلزام إدارات المباني في المنطقة مكافحة الحشرات الزاحفة التي انتشرت بشكل لافت مع ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الترابية، مشيرين إلى أن الحشرات دخلت إلى المباني.

متجر

اشتكى قرّاء تعرضهم للاحتيال من متجر إلكتروني، مشيرين إلى أن المتجر يعرض عدداً من المنتجات بمواصفات معينة، بينما يتم توصيل منتجات غير مطابقة لتلك المواصفات، ويرفض المتجر استبدالها، أو إعادة الأموال المدفوعة.

سباحة

على الرغم من وضع بلدية دبي حدوداً واضحة للأماكن المسموح السباحة بها في الشواطئ، إلا أن البعض يتعمد تجاوزها، الأمر الذي يستوجب فرض غرامات على مخالفي هذه القواعد.

بنوك

انتقد متعاملون مع بنوك محلية، إرسالها رسائل فورية، تتضمن تلويحاً بفرض غرامات مالية عليهم، في حال لم يتم تسديد الأقساط المستحقة في موعدها، وذلك بعد مرور ساعات على ذلك الموعد، على الرغم من أن السبب يكون في تأخر وصول الراتب من الجهة التي يعمل المتعامل فيها، ما يجعل الأمر خارجاً على إرادته.

خضراوات

اشتكى مستهلكون قيام محال بعرض خضراوات ذابلة، غير صالحة للاستخدام، وبأسعار الطازجة نفسها، داعين إلى تكثيف الرقابة للحد من هذه الممارسات. نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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