المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، بأن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مطاري أبوظبي ودبي، تقدم خدمة تجديد جواز السفر في المطار على مدار الساعة، مضيفة أنه في عام 2019، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ افتتاح مكتب تابع لها في مطار الشارقة الدولي، لتقديم خدمات تجديد جوازات السفر للمواطنين.

وأشارت إلى أنه يمكن لمواطني الدولة التقدم بطلب إصدار جوازات السفر أو تجديدها، أو استصدار بدل فاقد أو تالف من خلال قنوات عدة، تشمل: الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب/ قسم الجنسية، البوابة الإلكترونية للجنسية والإقامة (eChannels)، خدمة إصدار جواز السفر للمواطنين عبر الإنترنت - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بالإضافة إلى مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

ولفتت إلى أن المواطن إذا كان خارج الدولة، وانتهت صلاحية جواز سفره، أو لسبب ما تعرض جوازه للضياع أو التلف، يمكنه الاتصال بالبعثات التمثيلية للدولة المتمثلة في سفاراتها وقنصلياتها في الخارج، لاستصدار جواز جديد.

وأشارت إلى أن مواطني الدولة يستطيعون الحصول على جوازات سفر لمواليدهم الجدد، من خلال باقة خدمة «مبروك ما ياك»، التي تتيح استصدار كل المستندات التعريفية بهوية المولود مثل شهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة الهوية في آن واحد.

ويسري مفعول جواز السفر لمدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ إصداره، أو إلى أن تنتهي جميع صفحاته، أيهما يأتي أولاً، وبالتالي فإن جواز السفر لا يكون صالحاً للتمديد بعد انتهاء صلاحيته، بل يتعين على حامله التقدم بطلب للحصول على جواز سفر جديد.

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