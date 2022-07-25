تعرف إلى العطلات المتبقية في 2022

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه في 2019، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتحديد العطلات الرسمية في القطاع الحكومي، ومنح القطاع الخاص عطلات رسمية مماثلة، وذلك بهدف تعزيز التواصل والتوازن فيما بينهما، ودعم الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

واستعرضت العطلات الرسمية التي أقرتها حكومة الإمارات للعامين 2021 و 2022، وتشمل القطاعين العام والخاص :

- رأس السنة الميلادية: يوم واحد في 1 يناير

- عيد الفطر: أربعة أيام من 29 رمضان إلى 3 شوال

- وقفة عرفة وعيد الأضحى: أربعة أيام من 9-12 ذو الحجة

- رأس السنة الهجرية يوم واحد (في 1 محرم 1443) على أن يتم ترحيلها إلى 12 أغسطس عام 2021 ، و 30 يوليو في عام 2022

- المولد النبوي الشريف يوم واحد (12 ربيع الأول 1443) على أن يتم ترحيلها إلى 21 أكتوبر عام 2021 ، و 8 أكتوبر 2022.

- يوم الشهيد: يوم واحد في 1 ديسمبر (عطلة مُرحلة لمناسبة يوم الشهيد في 30 نوفمبر)

- اليوم الوطني: يومان، 2-3 ديسمبر.

ونوهت أنه تعتمد المناسبات الإسلامية على رؤية الهلال، وقد تختلف تواريخها الميلادية بحسب الرؤية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news