4 شروط لتصنيف العمالة ماهرة في الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفادت حكومة الرقمية لدولة الإمارات أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تصنف العمالة وفقا لتسعة مستويات مهارية حسب التصنيف الدولي الموحد للمهن (ISCO ) الصادر من منظمة العمل الدولية وهذه المستويات هي :المستوى الأول ، المشرعون والمديرون ومديرو الأعمال، والثاني ، الاختصاصيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والثالث ، فنيون في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية، والرابع المهن الكتابية، والخامس مهن الخدمات والبيع، والسادس، العمال الماهرة في الزراعة وصيد الأسماك والقروة الحيوانية، والسابع ، الحرفيون في البناء والمهن الاستخراجية والحرفيون الآخرون، والثامن ، مشغلو الآلات والمعدات ومجمعوها، والتاسع ، المهن البسيطة.

وأشارت إلى أنه يتم تصنيف العمالة كعمالة ماهرة اذا توافرت فيها أربعة شروط مجتمعة وهي : أن يكون العامل في المستويات المهنية ( الأول – الثاني –الثالث – الرابع – الخامس )، حصول العامل على شهادة أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل شهادة الثانوية العامة، يشترط أن تكون الشهادة مصدقاً عليها من الجهات ذات الاختصاص وفقاً للنظم المعمول بها في الدولة، ألا يقل الأجر الشهري عن 4000 درهم راتب العقد ( ليست عمولة ).

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