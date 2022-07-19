60 % من الحوادث البسيطة في الشارقة نتيجة عدم ترك مسافة آمنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في شركة «رافد» لحلول المركبات، عضو اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في إمارة الشارقة، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، أنه تم تسجيل 37 ألفاً و930 حادثاً مرورياً بسيطاً، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن 10٪ من أسباب الحوادث لعدم الالتزام بخط السير، و60٪ لعدم ترك مسافة آمنة، و10٪ الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة، و10٪ الإهمال وعدم الانتباه، و10٪ أخرى.

وأشار الشامسي إلى أن عدد الحوادث التي تم التبليغ عنها من خلال تطبيق «رافد» 5710 حوادث، ومتوسط زمن الاستجابة بلغ 10.36 دقائق، بانخفاض دقيقة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المكالمات الواردة في مركز الاتصال بلغ 90 ألفاً و114 مكالمة. ولفت إلى أهمية التزام السائقين بالإرشادات والتعليمات المرورية والقوانين، والضوابط والإجراءات والتدابير، من أجل سلامة الجميع، مؤكداً أن انخفاض الحوادث يعد مؤشراً إيجابياً إلى قيام كل سائق بدوره والمساهمة في الحد من حوادث الطرق، وتوفير طرق آمنة للجميع.

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