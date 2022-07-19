شرطة الشارقة تنشر التوعية المرورية في مركز الزاهية

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظمت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة معرضاً مرورياً توعوياً في مركز الزاهية التجاري، أمس، ويستمر ثلاثة أيام، بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة، وشركة «رافد» لحلول المركبات، باعتبارهم الشركاء الاستراتيجيين للقيادة ضمن المنظومة المرورية المتكاملة في الشارقة.

وأفاد مدير فرع التوعية والإعلام المروري في شرطة الشارقة، النقيب سعود الشيبه، بأن المعرض يهدف إلى نشر الوعي والثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع باختلاف فئاتهم وأعمارهم، وتنويع قنوات التواصل مع الجمهور لاسيما مستخدمي الطريق، لما في ذلك من نتائج إيجابية تتمثل في الحد من الازدحامات المرورية، والتقليل من الحوادث وما ينتج عنها من تبعات خطرة. وقال الشيبه إن المعرض سيتضمن تعريف مرتادي المركز بمخاطر السرعة من خلال عرض مجموعة من صور الحوادث المرورية، وبعض الأخطاء التي يرتكبها سائقو المركبات وتؤدي إلى وقوع الحوادث، لاسيما البليغة منها. وأوضح أن المنصة ستحتضن عدداً من الفعاليات المرورية التوعوية الخاصة بالأطفال، متضمنة مسابقات وسحوبات يومية وجوائز وهدايا توعوية.

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