قائد شرطة الشارقة: تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق معايير الجودة

المصدر: الشارقة- الإمارات اليوم

تفقد قائد عام شرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، صباح اليوم الخميس، مركز شرطة الغرب الشامل، وذلك ضمن تطبيق منظومة التفتيش السنوي للإدارات ومراكز الشرطة الشاملة، للوقوف على خطط سير العمل.

رافقه خلال الجولة نائب مدير عام العمليات الشرطية العميد إبراهيم مصبح العاجل، ومدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة العقيد يوسف بن حرمول، ونائب مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء المقدم سامح الحليان، ورئيس مركز شرطة الغرب الشامل المقدم سالم الزعابي، ومدراء الأفرع بالمركز، وعدد من ضباط الاستراتيجية.

بدأ الشامسي جولته التفقدية بالاطلاع على الخدمات الشرطية التي يقدمها المركز للمتعاملين، لاسيما الخدمات الذكية التي تواكب تطورات القيادة في مجالاتها الأمنية المختلفة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تقديم أفضل الخدمات للجمهور وفق معايير الجودة والكفاءة والفعالية.

كما تفقد مكاتب أفرع المركز المختلفة، والتعرف ميدانياً على الاحتياجات والمتطلبات التي تدعم الجاهزية في أداء المهام المختلفة.

واطلع القائد العام على إنجازات المركز والمبادرات التي قام بتنفيذها خلال العام الماضي، مستمعاً إلى شرح مفصل حول المشاريع والخطط الاستراتيجية والمبادرات التي سيتم تحقيقها خلال العام الجاري 2022، وتضمنت الجولة مناقشة لأبرز التحديات والفرص التي تدعم توجه القيادة نحو التميز.

وأكد أهمية إعداد رؤى وخطط مستقبلية أمنية واضحة، ترفع من أداء وجاهزية القطاع الأمني لاسيما قطاع الخدمات المقدمة للجمهور والمتعاملين مع القيادة، بما ينسجم مع استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، داعياً جميع العاملين بالمركز إلى تسخير تجاربهم وخبراتهم في الواقع العملي بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.

وفي ختام الجولة التفقدية قدم قائد عام شرطة الشارقة شكره وتقديره لإدارة مركز شرطة الغرب الشامل على جهودهم المبذولة، وإنجازاتهم التي حققوها خلال المرحلة الماضية.

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