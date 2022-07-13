أبرز ما جاء في كلمة رئيس الدولة .. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

إليكم أبرز ما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة..

رئيس الدولة: أخي الشيخ خليفة "رحمه الله" رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في كل مراحل دولة الإمارات .. وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة .. وأدى رسالته تجاه شعبه.. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم.

#رئيس_الدولة: أخي الشيخ خليفة "رحمه الله" رافق المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في كل مراحل دولة الإمارات .. وحمل أمانة الوطن بعد رحيله بإخلاص وحكمة .. وأدى رسالته تجاه شعبه.. وترك إرثاً خالداً من العطاء لشعوب المنطقة والعالم.#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/ETMPl7O3yB — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 13, 2022

رئيس الدولة: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه .

#رئيس_الدولة: سيادة دولة #الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهاون فيه . #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/Eyb0bJBXtq — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 13, 2022

رئيس الدولة : سيظل منهج "سعادة المواطن ورعايته" الأساس في كل خططنا نحو المستقبل واعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.

ونثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة الإمارات

#رئيس_الدولة : سيظل منهج "سعادة المواطن ورعايته" الأساس في كل خططنا نحو المستقبل واعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حدود له.

ونثمن الدور الذي يقوم به المقيمون على أرض دولة #الإمارات #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VuFLzxyMfX — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 13, 2022

رئيس الدولة: دولة الإمارات أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم .. وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها.

#رئيس_الدولة: دولة الإمارات أصبحت مصدر إلهام وأمل لشعوب المنطقة والعالم .. وبإذن الله ستبقى وتتطور بجهود أبناء #الإمارات والمقيمين على أرضها. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/pe3Dr7htfO — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 13, 2022

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