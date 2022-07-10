حاكم الشارقة يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى في قصر البديع العامر

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة عصر اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة استقبال جموع المهنئين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين وأبناء القبائل وأعيان البلاد.

و أعرب المهنئون عن خالص أمنياتهم و تهانيهم بحلول عيد الأضحى المبارك، المناسبة الدينية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، سائلين الله عزّ وجلّ أن يعيدها على سموه بموفور الصحة، ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين، العربية والإسلامية، بالخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، وعدد من الشيوخ و راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري و عدد من رؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية، وجموع المواطنين.

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