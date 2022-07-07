منصور بن محمد يوجّه بتسهيل حركة المسافرين عبر منفذ حتا خلال عيد الأضحى المبارك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية بتوفير كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة لضمان تيسير حركة المسافرين والقادمين إلى الدولة عبر منفذ حتّا الحدودي خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتقديم أفضل الخدمات لاستقبال الزوار عبر منافذ دبي وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وبما يكفل التيسير على الضيوف ويضمن راحتهم.

كما وجّه سموه بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل وضع خطة عمل متكاملة تضمن أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع ضيوف دبي ودولة الإمارات القادمين عبر معبر حتّا، وتسهيل إجراءات الدخول والخروج، خاصة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك، وبما يتناسب مع أهمية المعبر كأحد أهم المنافذ البرية والذي يعتبر شريان ربط مهم مع سلطنة عمان الشقيقة.

وعملاً بتوجيهات سموه، نظم مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية اجتماعاً تنسيقياً في منفذ حتّا البري بحضور ممثلي الجهات المعنية وشملت: الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وجمارك دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والقيادة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث تم خلال الاجتماع التأكيد على الجهوزية العالية لمنفذ حتّا الحدودي لتقديم أفضل وأجود الخدمات للقادمين إلى الدولة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وتسهيل إجراءاتهم وضمان الانسيابية التامة لحركة المركبات عبر الحدود، فضلاً عن التأكد من جاهزية المعبر لكافة الطوارئ وجميع الخدمات التي تضمن الأمن والسلامة لجميع الزوار من سلطنة عُمان الشقيقة.

ويأتي الاجتماع تأكيداً على نهج مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية وسعيه المستمر لرفع مستوى التنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية المعنية لتعزيز التكامل فيما بينها لضمان أعلى درجات أمن المنافذ وضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المنافذ الحدودية لدبي التزاماً بنهج التميز الذي تتبعه دبي بمختلف قطاعاتها وتأكيداً لمكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم.

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